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Главная / Аналитикам / Аналитика / Дивиденды "Татнефти" за II полугодие 2020г могут обеспечить доходность 5,2% - "Атон"
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31 марта 2021 года 12:24
Дивиденды "Татнефти" за II полугодие 2020г могут обеспечить доходность 5,2% - "Атон"
Дивиденды "Татнефти" за II полугодие 2020 года могут обеспечить доходность 5,2%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон". "Хотя результаты "Татнефти" за 4К20 оказались значительно ниже консенсус-оценок по статьям EBITDA и чистой прибыли, мы считаем результаты в целом нейтральными, учитывая сильный рост FCF, который компания использует как основу для расчета дивидендов. При коэффициенте выплат 100% FCF дивиденды за 2П20, по нашим оценкам, могут обеспечить доходность 5,2% (а минимальный коэффициент выплат, предусмотренный дивидендной политикой - 50% по МСФО - обеспечил бы доходность 2,1%). Мы ожидаем, что комментарии по дивидендам и прогноз на 2021 будут в центре внимания на телеконференции 1 апреля, которая пройдет в 16:00 мск", - отмечают аналитики "Атона". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТАТНЕФТЬ-ДИВИДЕНДЫ-ПРОГНОЗ
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