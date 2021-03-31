ПСБ сохраняет прогнозную цену ADS Ozon на уровне 4829 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют прогнозную цену ADS Ozon на уровне 4829 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Выручка Ozon за IV квартал 2020 года превысила ожидания, однако показатели EBITDA и чистая прибыль не дотянули до прогнозов. При всей противоречивости отчета компания была убыточной еще до IPO и получила высокую оценку инвесторов на перспективе развития рынка онлайн-ритейла. Мы видим эти перспективы и сохраняем целевой уровень в 4829 рублей за бумагу (потенциал роста 20% к текущей цене)", - указывают эксперты ПСБ.

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