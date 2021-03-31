Программа обратного выкупа акций МТС создаст дополнительный спрос на бумаги компании - BCS Express

Программа обратного выкупа акций "МТС" создаст дополнительный спрос на бумаги компании, говорится в комментарии BCS Express.

"МТС" проведет программу buyback на 15 млрд руб., покупки будет осуществлять 100%-ное "дочернее" ООО "Бастион", говорится в сообщении компании. План приобретения вступает в силу 30 марта 2021г и действует в течение 2021 календарного года. Сообщается, что часть средств будет направлена на выкуп акций с открытого рынка, остальные средства будут пропорционально направлены на выкуп акций у АФК "Система", которая владеет контрольным пакетом акций оператора (через 100% дочернюю структуру АФК Sistema Finance). В результате реализации программы эффективная доля группы АФК "Система" в капитале МТС не уменьшится и останется контрольной.

Совет директоров 18 марта уже утвердил новую программу выкупа акций на сумму до 15 млрд руб. Этот объем программы эквивалентен buyback, проведенному в 2020г, отмечают эксперты BCS Express. По их мнению, для акций "МТС" программа запуска обратного выкупа позитивна. Buyback создает в бумагах дополнительный спрос, что стимулирует их рост.

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