Идея дня: акции Toyota и АЛРОСА могут вырасти до новых максимумов в этом году - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции Toyota и "АЛРОСА" могут извлечь выгоду от ослабления национальных валют и восстановления потребления и вырасти до новых максимумов в этом году, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"На этой неделе мы видели сильные данные по Японии, а теперь и по Китаю. Ожидание ускорения экономики США приводит к укреплению доллара относительно других валют, особенно к иене. Неамериканские производители потребительских товаров с экспозицией на рынки США и Китай могут извлечь выгоду от ослабления национальных валют и восстановления потребления. Около 70% продаж Toyota Motor Corp. и "АЛРОСА" (входит в ТОП-10 акций России) приходится на рынки США, Китая и Японии. Это способно поддержать рост их акций до новых максимумов в этом году", - пишут аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

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