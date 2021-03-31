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31 марта 2021 года 09:55
Рынок акций РФ начнет торги в среду небольшим ростом - "Атон"
Аналитики "Атона" прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России в среду - рост рынка составит 0,5%, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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31 марта 2021 года 10:14
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные новости, ОПЕК+ и макростатистика: - "Транснефть" обсудит в ходе телефонной конференции опубликованные во вторник финансовые результаты. - "О'Кей" опубликует отчетность... читать дальше
.31 марта 2021 года 10:09
Идея дня: акции Toyota и АЛРОСА могут вырасти до новых максимумов в этом году - "ВТБ Мои Инвестиции"
Акции Toyota и "АЛРОСА" могут извлечь выгоду от ослабления национальных валют и восстановления потребления и вырасти до новых максимумов в этом году, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "На этой неделе мы видели сильные данные по Японии, а теперь и по Китаю. Ожидание ускорения экономики... читать дальше
.31 марта 2021 года 09:49
Вероятно сохранение доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7-7,25% годовых в среду, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Движение цен ОФЗ будет зависеть от "аппетитов" Минфина РФ по размещению нового госдолга и конъюнктуры внешних рынков, говорится в комментарии... читать дальше
.31 марта 2021 года 09:39
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.31 марта 2021 года 09:31
Американский фондовый рынок завершил торги во вторник снижением основных индексов. Фондовые индексы государств АТР изменяются без единой динамики на торгах в среду. Цены на нефть поднимаются в среду. читать дальше
.31 марта 2021 года 09:29
Лучше рынка в среду по-прежнему будут акции российских сталеваров, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер". Внешний фон в среду утром нейтрален, отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов: около нуля торгуются американские фьючерсы, немного подрастают котировки... читать дальше
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Поводов для укрепления курсу рубля к доллару в настоящее время нет, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Пара доллар/рубль продолжает торговаться чуть ниже отметки 76 руб./$1. Для усиления позиций рубля нет ни фундаментальных, ни новостных поводов. На... читать дальше
.31 марта 2021 года 09:11
Котировки нефти марки Brent, вероятно, останутся в диапазоне $63,5-65,5 за баррель в ближайшее время, говорится в комментарии BCS Express. "Фьючерсы на нефть марки Brent после снижения во вторник незначительно восстанавливают позиции в среду. До появления официальных комментариев от ОПЕК+ или ее... читать дальше
.31 марта 2021 года 09:01
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду нейтрально на сложившемся к утру внешнем фоне, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Первый квартал текущего года завершается ростом индекса Мосбиржи на 7%. В среду складывается нейтральная картина. Индекс на старте торгов может остаться... читать дальше
.30 марта 2021 года 19:13
Инфляция может способствовать росту котировок золота до $1700 за тройскую унцию, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Цены на золото во вторник упали почти на 2% на фоне укрепления доллара США и повышения доходности US Treasuries, в то время как надежды на более быстрое восстановление... читать дальше
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