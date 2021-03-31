Лучше рынка в РФ в среду будут акции сталеваров - "Алор Брокер"

Лучше рынка в среду по-прежнему будут акции российских сталеваров, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

Внешний фон в среду утром нейтрален, отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов: около нуля торгуются американские фьючерсы, немного подрастают котировки нефти и промышленных металлов, в то же время продолжается снижение золота.

"Индекс Мосбиржи пока остается выше отметки 3500 пунктов, что оставляет надежду на поход в район исторических максимумов. Но для этого нужен позитивный внешний фон, которого пока не наблюдается", - указывает эксперт.

Антонов обращает внимание, что по-прежнему лучше рынка смотрятся акции сталеваров, и их не только следует держать в портфелях, но и докупать на просадках. А вот акции золотодобытчиков, по его мнению, будут под давлением.

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