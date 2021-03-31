Поводов для укрепления рубля в настоящее время нет - "Алор Брокер"

Поводов для укрепления курсу рубля к доллару в настоящее время нет, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Пара доллар/рубль продолжает торговаться чуть ниже отметки 76 руб./$1. Для усиления позиций рубля нет ни фундаментальных, ни новостных поводов. На российскую валюту по-прежнему давит усиление позиций доллара к корзине мировых валют. Для новой же волны девальвации также нужен какой-то толчок, и как только он будет дан, пара пойдет к следующей цели на уровне 78 руб./$1", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.