Индекс Мосбиржи откроет торги в среду нейтрально - BCS Express

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду нейтрально на сложившемся к утру внешнем фоне, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Первый квартал текущего года завершается ростом индекса Мосбиржи на 7%. В среду складывается нейтральная картина. Индекс на старте торгов может остаться чуть выше 3500 пунктов. Если не произойдет ухудшения внешнего фона, то в ближайшей перспективе российский рынок может продолжить умеренный подъем. В качестве ориентиров наверху выделим лишь район предыдущих исторических максимумов 3600-3620 пунктов", - пишет аналитик в комментарии инвесткомпании.

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