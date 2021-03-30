Инфляция может способствовать росту котировок золота до $1700/унц. - "Фридом Финанс"

Инфляция может способствовать росту котировок золота до $1700 за тройскую унцию, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Цены на золото во вторник упали почти на 2% на фоне укрепления доллара США и повышения доходности US Treasuries, в то время как надежды на более быстрое восстановление экономики еще больше снизили спрос на защитные активы. Спотовая цена на золото упала на 1,5% до $1683 за унцию к 18:30 мск. Ранее в ходе текущей сессии цена на драгоценный металл упала примерно на 2% до минимума с 8 марта - $1678 за унцию", - отмечает аналитик инвесткомпании Евгений Миронюк.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 14-месячного пика, чему способствовали надежды на более сильный рост и инфляцию в преддверии анонсирования президентом США Джо Байденом плана по развитию инфраструктуры.

Эксперт "Фридом Финанс" полагает, что если рост доходности казначейских облигаций продолжится, это действительно окажет хорошую поддержку доллару и приведет к продолжению снижения цен на золото. Но на рынке присутствуют разнонаправленные ожидания динамики золота на краткосрочную и долгосрочную перспективу. В то время как золото, вероятно, испытает некоторое давление в краткосрочной перспективе, опасения инвесторов по поводу инфляции могут в конечном итоге спровоцировать долгосрочные покупки золота.

"Индекс доллара подскочил до более чем четырехмесячного максимума, что сделало золото, цена которого рассчитывается в долларах США, более дорогим при расчёте в других валютах, - подчеркивает Миронюк. - Рост доходности казначейских облигаций США угрожает привлекательности золота как средства защиты от инфляции, поскольку они увеличивают привлекательность альтернативных вложений, которые приносят бОльшую прибыль. С технической точки зрения для золота ключевым выглядит психологический уровень $1700 за унцию. Также важная поддержка находится на уровне $1670 за унцию. В настоящее время доминирует умеренно медвежий сценарий для золота".

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