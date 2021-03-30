Рубль во II квартале, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,5-77,7 руб./$1 - BCS Express

Рубль во II квартале, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,5-77,7 руб./$1, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Дмитрия Бабина.

"Рубль в I квартале выглядел хуже средних исторических показателей, предполагавших умеренное укрепление к доллару. II квартал в этом плане статистически является менее волатильным, в среднем российская валюта этот период завершает небольшим ростом. В базовом сценарии российская валюта будет находиться в полугодовом коридоре, границы которого соответствуют диапазону доллара 72,5-77,7 руб./$1. Кратковременный выход за его пределы возможен, но для формирования устойчивого движения соответствующие факторы должны обрести силу и долгосрочный характер", - отмечает Бабин.

На взгляд эксперта, ключевым рыночным фактором для всех биржевых активов в I квартале стало ускорение роста доходностей гособлигаций во многих странах, и в первую очередь, в США. Данная тенденция отражает увеличение инфляционных ожиданий, что само по себе способно вызвать всплеск инфляции. Это поставит под угрозу сверхмягкую монетарную политику ФРС и других центробанков, полагает Бабин.

Кроме того, более высокие ставки на долговом рынке делают проблематичным финансирование обширных программ фискального стимулирования экономики. Они реализуются за счет увеличения дефицита госбюджета, который покрывается путем размещения облигаций, рост доходностей которых увеличивает затраты на обслуживание госдолга. Этот фактор, на взгляд аналитика инвесткомпании, продолжит определять динамику рынков и во II квартале, когда ожидающееся синхронное ускорение роста мировых экономик должно спровоцировать усиление инфляционных процессов. Это может еще сильнее дестабилизировать долговой рынок, хотя пока регуляторы считают, что он всего лишь отражает ожидания бурного экономического роста, и ничего страшного в росте доходностей гособлигаций нет.

"Тем не менее эта тенденция стала одной из причин роста доходностей (снижения котировок) ОФЗ. Индекс гособлигаций RGBI в I квартале ускорил падение, опустившись к кризисным уровням марта 2020. На фоне роста ставок на долговых рынках развитых стран наши бумаги становятся менее привлекательными по соотношению доходность/риск. Вместе с ухудшением геополитической обстановки это заставляло нерезидентов продавать ОФЗ, конвертируя вырученные денежные средства в инвалюту, что оказывало дополнительное давление на рубль", - отмечает Бабин.

На прошлой неделе российские гособлигации перешли к активному восстановлению. Правда, этой тенденции будет препятствовать начавшееся ужесточение монетарной политики Банка России. На мартовском заседании регулятор впервые с конца 2018г повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 4,50%. Комментируя это решение, в ЦБ отметили, что быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. Эксперт полагает, что Банк России продолжит определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

"Следующее заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 апреля. В случае сохранения высоких темпов инфляции, а также при ухудшении рыночных условий, вероятно еще одно повышение ставки. Ужесточение монетарной политики является одним из основных факторов укрепления любой валюты. Однако пока ставка находится ниже нейтрального уровня, который соответствует годовой инфляции. Это сохраняет мягкие денежно-кредитные условия, препятствующие устойчивому росту рубля", - резюмирует эксперт BCS Express.

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