ОПЕК+ вряд ли увеличит добычу нефти в мае и даже июне 2021 года - Sber CIB

ОПЕК+, скорее всего, оставит добычу нефти на текущем уровне в мае и, вероятно, даже в июне 2021 года из-за ситуации с COVID-19 в мире, говорится в комментарии Sber CIB.

"Участники ОПЕК+, где ведущие роли играют Саудовская Аравия и Россия, оставят добычу нефти на текущем уровне в мае и, вероятно, даже в июне. Заседание профильных министров пройдет уже завтра, 31 марта, а решение ОПЕК+ станет известно 1 апреля. Спросу не даёт восстановиться карантин, введённый в некоторых экономически развитых регионах, основная зона риска - Европа", - отмечают эксперты инвестбанка.

В марте цена нефти марки Brent упала на 5%, выросли риски на стороне спроса и увеличился экспорт нефти из Ирана несмотря на санкции США - вряд ли на этом фоне Саудовская Аравия пойдёт на увеличение добычи, указывают аналитики Sber CIB.

Месяцем ранее ОПЕК+ приняла неожиданное для рынка решение не наращивать добычу в апреле, напоминают эксперты (ограничения относительно базового уровня добычи в текущий момент составляют около 8 млн баррелей в сутки).

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