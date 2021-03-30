"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Северстали с прогнозной ценой 1854 руб

Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать акции "Северстали" с прогнозной ценой на уровне 1854 рублей за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

Эксперты полагают, что в 2021 году "Северсталь" станет главным бенефициаром ралли цен на железную руду и падения цен на коксующийся уголь. Благодаря высокой степени вертикальной интеграции компания по мультипликатору EV/EBITDA торгуется дороже "ММК" и Evraz и практически сравнялась с "НЛМК", традиционно занимающим место самого дорого российского металлурга.

"Текущая конъюнктура сырьевых рынков позволит финансовым показателям "Северстали" в 2021 году достичь многолетних максимумов. Среди ключевых драйверов переоценки акций мы выделяем 13%-ю форвардную дивидендную доходность и амбициозную стратегию роста, направленную на увеличение EBITDA в 1,5 раза к 2023 году и достижение лидерства в стальной отрасли. В то же время возможности отдачи акционерам ограничены возросшей долговой нагрузкой, которая при текущей дивидендной политике будет приближаться к пороговому значению чистый долг/EBITDA 1,0х", - отмечает аналитик "Велес Капитала" Василий Сучков.

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