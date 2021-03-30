Котировки акций "Распадской" могут вырасти до уровня 275 руб. - ПСБ

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) позитивно оценивают перспективы котировок акций "Распадской". Цена бумаги обладает потенциалом роста к прогнозному уровню в 275 рублей за штуку, говорится в обзоре банка.

"На наш взгляд, положительным шагом в развитии "Распадской" является приобретение активов "Южкузбассугля". В результате этой сделки, состоявшейся в конце декабря 2020 года, "Распадская" становится крупнейшим производителем коксующего угля в РФ, снижает риски бизнеса за счет диверсификации марочного состава углей, а также расширяет клиентскую базу и сортамент готовой продукции", - пишут эксперты ПСБ.

Аналитики также полагают, что восстановление спроса в 2021 году на основную продукцию компании наряду с благоприятной ценовой конъюнктурой окажет поддержку операционным и финансовым результатам "Распадской". Кроме того, они отмечают низкую себестоимость производства как фактор повышения конкурентоспособности, а также лидирующее положение компании на рынке.

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