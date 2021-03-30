Индекс S&P 500 проведет торги во вторник, вероятно, в диапазоне 3945-3985п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию во вторник, вероятно, в диапазоне 3945-3985 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка практически протестировал исторический максимум, однако справиться с сопротивлением пока не удалось. Для сохранения восходящего импульса необходимо преодолеть уровень 3980 пунктов. В этом случае следующей целью для "быков" станет психологически значимая отметка 4000 пунктов", - отмечает эксперт инвесткомпании Георгий Сурков.

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