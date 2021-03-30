"Финам" открыл торговую идею: покупать акции IBM с целью $154

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции International Business Machines (IBM) с целью $154 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,35%, стоп-приказ: $127, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Недавно компания совместно с Samsung и M1 открыла в Сингапуре центр для разработки и тестирования практических решений с использованием искусственного интеллекта, гибридного облака, 5G и автономных транспортных средств, отмечают аналитики.

"По результатам 2020 года чистая прибыль IBM составила $5,59 млрд, выручка составила $76,62 млрд. Выплаченные в феврале 2021 года дивиденды составили $1,63 на одну акцию. Учитывая темпы восстановления экономики США, выручка и прибыль IBM в этом году продемонстрируют рост, что позволит котировкам бумаг компании вернуться к уровню февраля 2020 года", - отмечают в "Финаме".

"С технической точки зрения, бумага находится у локального максимума и торгуется выше 50-дневной скользящей средней. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущих уровней с целью $154. При покупке на 15,3% и выставлением стоп-заявки на уровне $127 риск на портфель составит 1%", - указывают эксперты инвесткомпании.

International Business Machines (IBM) - американская высокотехнологичная компания, один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения.

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