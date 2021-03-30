Котировки ADR Qiwi обладают потенциалом роста к уровням 870-900 руб. - "Велес Капитал"

Котировки ADR Qiwi обладают потенциалом роста к уровням 870-900 рублей, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Котировки бумаг Qiwi во вторник выросли после сообщений об увеличении скорректированной чистой прибыли в 2020 году на 54%, до 10,3 млрд рублей, не менее 50% которой компания намерена направить на выплату дивидендов, отмечает эксперт инвесткомпании.

"C технической точки зрения, котировки бумаг Qiwi поднялись к максимумам с первой половины марта и для продолжения повышения им важно будет закрепиться выше сопротивления в 825 рублей. При позитивном сценарии цены вполне могут продолжить рост в район 870-900 рублей. Сигнализировать о более высокой вероятности развития снижения будет падение ниже поддержки 786,50 рубля и в особенности ниже минимумов последних месяцев, расположенных у 740 рублей. ADX в целом указывает на неплохие шансы развития восходящего движения", - указывает Кожухова.

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