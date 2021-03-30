Цена акций Facebook, возможно, поднимется к $330 на горизонте ближайших месяцев - "Фридом Финанс"

Котировки акций Facebook Inc., возможно, смогут подняться к уровню $330 за штуку на горизонте ближайших месяцев, что предполагает потенциал роста до 14% от текущего уровня, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Акции Facebook устремились вверх на позитивном для компании фоне. Основным драйвером стала новость о росте целевой цены по версии Deutsche Bank: он повысил ее c $355 до $385 за штуку. Дополнительным, а возможно, и не менее сильным толчком к росту стали подробности проекта Facebook, связанного с прокладкой океанического интернет-кабеля из США в Азию", - пишет аналитик инвесткомпании Валерий Емельянов.

"Два главных мотива для роста - это ожидаемое увеличение рекламной выручки Facebook в последнем квартале, а также расширение аудитории маркетплейса, на базе которого компания планирует создавать собственную инфраструктуру электронной коммерции. Отчасти развитию e-commerce в своих соцсетях и мессенджерах компания обязана тому, что произошел частичный отток малого бизнеса из сервисов на базе iOS после обновления политики работы с персональными данными (этой версии придерживается гендиректор Марк Цукерберг). Но в основном рост аудитории все же происходит органическим образом. На данный момент у Facebook аудитория покупателей составляет около 250 млн человек (преимущественно в США), а количество магазинов-партнеров около 1 млн, что близко к уровню специализированных площадок, например, Shopify (у нее 1,7 млн магазинов)", - отмечает эксперт "Фридом Финанс" в своем комментарии.

Пока же Facebook более чем на 90% опирается на выручку от рекламы, которая в этом квартале может вырасти на 36%, указывает Емельянов. При этом инфраструктурные проекты компании продолжат притягивать внимание инвесторов, добавляя ей динамику фундаментальной стоимости, отмечает он. "Трансокеанический кабель Echo, который соединит Калифорнию с Сингапуром и далее пойдет в Индонезию, укрепляет долгосрочные позиции Facebook в регионе. Проект будет реализован в партнерстве с Google и будет включать в себя сингапурский дата-центр стоимостью $1 млрд", - обращает внимание аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.