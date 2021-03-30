Рубль к середине 2021г, вероятно, подешевеет до 80 руб./$1 - Saxo Bank

Рубль к середине 2021г, вероятно, подешевеет до 80 руб./$1 и до 96 руб./EUR1, отмечается в аналитическом материале Saxo Bank.

По мнению главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, к середине 2021 года американская валюта вырастет к российской, и за 1 доллар будут давать 80 рублей. Также рубль упадет до отметки 96 по отношению к евро. Давление на рубль также могут оказать повышенная волатильность на финансовых рынках и угроза новых санкций со стороны США. Что касается ключевой ставки, текущий расклад в российской экономике говорит о том, что Центробанк может пойти на повышение ключевой ставки до 5,5% годовых во втором квартале.

"Гигантские усилия законодателей по одновременному решению трех основных проблем настоящего времени - неравенства, зеленой трансформации и ряда инфраструктурных проблем - дорого обойдутся мировой экономике. Эта высокая цена будет уплачена в виде инфляции, более высокой предельной стоимости капитала и осознания того, что указанные проблемы должны решаться по очереди", - предупреждает Харди.

Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен также отмечает, что дни веры в то, что экономика может возродиться за счет кредитования с помощью изменения цены денег, расчета на банковскую систему и фокуса на простой финансовой стабильности, прошли.

"Мы переживаем силовое смещение внимания политиков с финансовой стабильности на социальную стабильность. Можно назвать это "парадигмой социальной стабильности". Проще говоря, новая мантра - печатать и тратить как можно больше денег, пока ключевые ставки и инфляция находятся на низком уровне. На первый взгляд это кажется очень простым, но мы должны задуматься о последствиях этой новой политики, например, о риске галопирующей инфляции", - указывает Якобсен.

На взгляд эксперта, инфляция активов больше не будет главным правилом игры. Теперь внимание будет сосредоточено на увеличении дохода по отношению к капиталу. Это будет означать более высокую инфляцию заработной платы и более низкую доходность капитала с течением времени.

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