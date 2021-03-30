Рынок акций РФ готовит старт для обновления исторических максимумов - "Алор Брокер"

Российский рынок акций готовит старт для обновления исторических максимумов, отмечается в комментарии "Алор Брокер".

"Российский рынок акций в понедельник провел очень сильную сессию, прибавив 1,1% на довольно блеклом внешнем фоне. Таким образом, мы пытаемся ликвидировать отставание от других рынков, а драйвером этого движения по-прежнему является приток денег как западных, так и внутренних инвесторов. Рублевый индикатор сумел закрепиться выше 3500 пунктов, что открывает дорогу на обновление исторических максимумов. Но для этого просто необходим какой-то позитив, как минимум, уверенный рост Америки", - пишет аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

По его мнению, окончание квартала может заставить крупных игроков активизировать покупки сегодня-завтра, чтобы повысить котировки и тем самым увеличить прибыль клиентов и свое вознаграждение. Но пока во внешнем мире все спокойно, все основные биржевые активы торгуются около вчерашнего закрытия. Так что и мы откроемся без существенных отклонений, полагает антонов.

"По-прежнему интересны бумаги черных металлургов, несмотря на их перекупленность, - подчеркивает Антонов. - Цены на сталь уверенно идут вверх, а слабый рубль лишь увеличивает прибыль сталеваров. На просадках бумаги сектора целесообразно покупать с целью до конца апреля".

Также эксперт "Алор Брокер" рекомендует обратить внимание на Сбербанк, который плавно подошел к историческим максимумам. Пробой отметки 300 руб., по мнению аналитика, может спровоцировать усиление дальнейшего роста. Однако следует помнить, что Сбер первым и сильнее других реагирует на появление негатива.

"Несмотря на вчерашний рост нефти, подешевели "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ". В бумагах наблюдается небольшая фиксация прибыли. Хотим предостеречь от шортов по ним, особенно "Роснефти". Не исключено, что бумагу скупает какой-то крупный стратег, иначе объяснить ее рост в моменты падения котировок нефти сложно", - указывает Антонов.

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