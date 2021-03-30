Умеренный рост рынка акций РФ может быть продолжен во вторник - BCS Express

Умеренный рост рынка акций РФ может быть продолжен во вторник при сохранении текущего фона, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Российский рынок акций в понедельник сделал отличную заявку на возврат в рамки восходящей тенденции. Индекс Мосбиржи завершал сессию выше области 3500-3520 п., что открывает пространство для дальнейшего подъема. Если сегодня удастся удержаться выше этих отметок, то следующим ориентиром наверху вновь станет район исторических максимумов около 3600-3620 п.", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Сильнее рынка, по его мнению, выглядит сектор металлургии. Причем эта тенденция в краткосрочной перспективе может сохраниться.

На взгляд Карпунина, подъем понедельника для нашего рынка был лишь отчасти обусловлен положительным внешним фоном. Европейские индексы закрывали день в незначительном плюсе, рынок США на открытии торгов вообще снижался. Цены на нефть прибавили всего 0,6%. В это же время индекс развивающихся стран MSCI EM вырос на скромные 0,2%.

"Мы отмечали в конце прошлой недели, что в условиях отсутствия новостей по санкциям наш рынок действительно может начать отыгрывать накопленное отставание от MSCI EM. Сейчас как раз это и наблюдаем, ведь важнейшим фактором поддержки накануне выступила именно спокойная геополитическая обстановка. При сохранении текущего фона умеренный рост российского рынка может быть продолжен. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет рядом с уровнем закрытия понедельника", - полагает Карпунин.

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