Цена нефти во II квартале, скорее всего, останется в диапазоне $60-70/барр. - BCS Express

Цена нефти во II квартале, скорее всего, останется в диапазоне $60-70 за баррель Brent, если ситуация с пандемией в Европе будет развиваться по позитивному сценарию, отмечается в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Бабина.

"Учитывая, что в текущих котировках нефти уже заложено быстрое решение проблемы пандемии, которое нормализует экономическую динамику, восстановив спрос, вряд ли ценам удастся уйти существенно выше достигнутых в марте вершин. Более того, столь высокая стоимость нефти и других сырьевых товаров может стать препятствием для устойчивого экономического роста. Также дальнейшее удорожание биржевых товаров способно усилить инфляцию, что поставит под угрозу сверхмягкую монетарную политику и фискальные стимулы властей", - отмечает Бабин.

Поэтому ОПЕК+ со временем постепенно продолжит наращивать добычу, что вместе с вероятным увеличением производства в США выступит фактором, сдерживающим дальнейшее повышение цен на нефть, полагает аналитик. По его мнению, при позитивном сценарии во II квартале 2021г котировки Brent будут находиться в коридоре $60-70 за баррель. Однако в случае дальнейшего обострения ситуации с пандемией в Европе (повышенные риски), возможен провал в сторону $55.

"Естественно, как и раньше, большую роль в краткосрочной динамике нефти будет играть геополитический фактор, а также форс-мажоры, наподобие произошедшего недавно перекрытия Суэцкого канала танкером, севшего на мель. Все это способно приводить к непродолжительному всплеску волатильности, однако для того, чтобы такие драйверы повлияли на более долгосрочные тренды нефтяного рынка, соответствующие события должны получить развитие, превратившись в достаточно устойчивые факторы", - указывает Бабин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.