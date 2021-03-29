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29 марта 2021 года 17:54
Акции Walgreens Boots Alliance интересны для покупки в долгосрочный дивидендный портфель - BCS Express
Акции Walgreens Boots Alliance интересны инвесторам для покупки в долгосрочный дивидендный портфель, считает эксперт BCS Express Андрей Мамонтов. "С августа 2015 года котировки акций компании находились в нисходящем тренде, минимум в $33,7 за штуку был достигнут в октябре 2020 года. В начале 2021 года сформировался сильный импульс роста, и за счет него образовались две поддержки на уровнях $43 и $45,5. Затем бумаги скорректировались и находятся выше этой области. Эти факторы указывают на продолжение восходящего тренда с первой целью роста к отметке $61,8. При ее достижении потенциальная доходность составит 18% от текущего уровня. Долгосрочная цель совпадает со справедливой стоимостью и находится в зоне $67-72. Компания интересна для долгосрочного дивидендного портфеля", - пишет Мамонтов в аналитическом материале инвесткомпании. Аналитик отмечает, что в последние два квартала компания превышала прогнозы по чистой прибыли на акцию: в IV квартале 2020 года на 6%, в I квартале 2021 года на 17%. По итогам финансового года, к августу 2021 года, согласно консенсус-прогнозу, ожидается рост EPS на 2,5%, в 2022 году - на 9,4%. Также Мамонтов обращает внимание, что выплаты дивидендов стабильно растут последние 6 лет. На конец 2020 года они составили 4,6% годовых. В ближайшие годы Payout ratio ожидается на уровне 35-38%. За счет низких уровней выплат сохраняется запас для будущего увеличения размера дивидендов. При этом прогноз дивидендной доходности 2021-2022 г. составляет 3,6-3,7% годовых. Отмечает эксперт BCS Express и высокую долговую нагрузку Walgreens Boots Alliance, что является риском инвестирования в акции компании (отношение Debt/EBITDA=3,6 хуже среднего по отрасли, увеличение с 34% до 78% произошло за последние 5 лет; чистый долг составляет $15,2 млрд, собственный капитал - $20,7 млрд). Walgreens Boots Alliance занимается розничными продажами товаров для здоровья и красоты. Компания работает в трех направлениях: розничные аптеки в США, международный сегмент и оптовая торговля. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-WALGREENS/BOOTS/ALLIANCE-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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