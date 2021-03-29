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29 марта 2021 года 16:12
"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги Магнита с прогнозной ценой 6314 руб
Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать бумаги "Магнита" с прогнозной ценой 6314 рублей за штуку, говорится в обзоре инвестиционной компании. Прошедший год однозначно можно считать наиболее успешным для "Магнита" за последнее время, считает эксперт инвесткомпании Артем Михайлин. Темпы роста продаж были самыми высокими за 5 лет, а рентабельность стабилизировалась после цикла снижения, и все это при практически отсутствующем росте торговой площади. "На фоне успеха 2020 года "Магнит" презентовал стратегию, которая отразила взгляд обновлённого руководства на будущее компании. Рост бизнеса должен продолжиться, но основной целью становится достижение высокой доходности и обеспечение соответствующего возврата инвесторам. На наш взгляд, продемонстрированную в прошлом году динамику сложно объяснить только эффектами пандемии и низкой базой сравнения, хотя они несомненно сыграли свою роль. Мы полагаем, что происходящая трансформация уже начала приносить первые плоды, а новая стратегия обозначает основные контрольные точки и делает инвестиционный профиль компании более ясным", - пишет Михайлин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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