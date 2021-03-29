Рубль будет торговаться в диапазоне 74,5-77 руб./$1 в краткосрочной перспективе - Сбер Управление Активами

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 74,5-77 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин.

"Дальнейшая динамика рубля будет преимущественно определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран, а также динамикой цен на нефть и геополитическим фактором. Целевой краткосрочный диапазон по рублю мы оцениваем на уровне 74,5-77 руб./$1. Волатильность российской валюты сохранится на повышенном уровне", - пишет Малин в своем комментарии.

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