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29 марта 2021 года 14:28
Индекс Мосбиржи завершит торги в понедельник в диапазоне 3450-3505 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи завершит торги в понедельник в диапазоне 3460-3495 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". "Индекс Мосбиржи в понедельник растет, следуя за американскими фондовыми площадками и нефтяными котировками, - комментирует аналитик инвесткомпании Александр Осин. - Позитив на рынке обусловлен заявлением министра финансов США Джанет Йеллен о том, что финансовые показатели американских банков на данный момент уже достаточно сильны, чтобы позволить им возобновить выплату дивидендов и выкуп акций с открытого рынка. На этом фоне финансовый сектор США вышел в лидеры роста". Вслед за ним подрастают акции Сбербанка. Их также поддерживает сообщение о планах Сбера получить прибыль от использования искусственного интеллекта в размере 80-85 млрд рублей, что выше 10% совокупного показателя за 2020 год. "Технология искусственного интеллекта в финансовом секторе активно используется при анализе оптимизации издержек банков, в частности, для выбора мест расположения банкоматов и терминалов. За прошлый год их число у Сбера сократилось на 8,4%. Таким образом, увеличение доли ИИ в прибыли свидетельствует о сохранении банком консервативной стратегии развития, несмотря на ожидаемое ускорение экономики. Эта тенденция подтверждает прогноз дальнейшего сокращения доли Сбера на рынке", - указывает Осин. Хуже рынка в понедельник выглядят акции "Русгидро". Руководство холдинга ведет с правительством переговоры по поводу источников финансирования строительства второй линии ЛЭП Певек-Билибино стоимостью в 17,7 млрд руб. Акции негативно реагируют на отсутствие решения по этому вопросу. К тому же топ-менеджмент не исключает, что средства на реализацию проекта будут привлечены за счет допэмиссии акций компании, хотя и выступает против такого варианта. Даже небольшое SPO, в объеме 5-10% от текущей капитализации "Русгидро", составляющей 358 млрд руб., по мнению эксперта инвесткомпании, приведет к дальнейшему размыванию долей акционеров в долгосрочном периоде при сохранении регуляторами жесткой позиции в отношении поддержки сектора и на фоне отставания прогноза темпов роста производства электроэнергии от прогнозов ВВП. Осин ожидает до конца дня разворота отечественных фондовых площадок вниз, хотя снижение будет замедляться техническими факторами. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: 3450-3505 пунктов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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