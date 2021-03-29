"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НЛМК с целью 241 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции акции "НЛМК" с целью 241 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,5%, стоп-приказ: 212руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С технической точки зрения бумага торгуется в боковом восходящем канале. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 241 руб. При покупке на 20% и выставлением стоп-заявки на уровне 0,20 руб., риск на портфель составит 1,08%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,4", - указывают аналитики "Финама".

Также эксперты отмечают, что в марте 2019г эмитент обновил дивидендную политику. Предлагается делать выплаты на ежеквартальной основе в следующем диапазоне:

1) Если соотношение "Чистый долг/ EBITDA" меньше или равно 1,0: компания планирует выплачивать 100% свободного денежного потока.

2) Если соотношение "Чистый долг/ EBITDA" выше 1,0: дивидендные выплаты на уровне 50% от свободного денежного потока. По факту выплачивают весь свободный денежный поток в качестве дивидендов в последние годы (Чистый долг/EBITDA сейчас 0,87х).

"С учетом прогноза по росту выручки и EBITDA в начале 2021 года компания может заплатить двухзначные дивиденды, прогноз на 2021гоколо 13%, при этом первые дивиденды будут выплачены 11 мая 2021 года в размере 7,25 рублей или 3,32%", - подчеркивают аналитики "Финама".

ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК)- международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы.

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