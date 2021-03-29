Рубль на этой неделе вряд ли выйдет из диапазона 74,5-76,5 руб./$1 - Банк "Открытие"

Рубль на этой неделе вряд ли выйдет из диапазона 74,5-76,5 руб./$1 , считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

"Рубль на текущей неделе попытается продолжить укрепление к доллару под воздействием фундаментальных факторов. Основной из них - положительное сальдо счета текущих операций. Оно вызвано сохранением высоких мировых цен на экспортные неэнергетические товары (металлы, газ, апк) и низким импортом на фоне чрезмерно слабого рубля и сохраняющихся ограничений на выезд. Мы ожидаем, что курс доллара составит 74,5-76,5 руб./$1", - отмечает Петроневич.

Предыдущая попытка укрепления окончилась 16 марта, когда под последовательным воздействием эскалации отношений между США и Россией, ожиданий санкций в отношении российского долга и начала ужесточения денежной кредитной политики Банком России российская валюта ослабла с уровня 72,5 руб./$1 до 77 руб./$1, напоминает эксперт банка. К концу недели рубль отскочил до уровня 76 руб./$1.

Дальнейшее укрепление рубля будет сдерживать окончание налогового периода (29 марта - уплата налога на прибыль) и наблюдаемый рост доллара на мировой арене, полагает Петроневич. Так, с 16 марта доллар укрепился с уровней 1,193 доллара за евро до 1,178 доллара - в том числе под влиянием разных позиций, выбранных регуляторами в отношении произошедшего роста ставок на длинном конце кривой. ФРС предпочла не вмешиваться в рынок, а ЕЦБ выразил обеспокоенность и анонсировал увеличение своих интервенций на рынке европейского госдолга.

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