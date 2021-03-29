Рубль в ближайшие дни, скорее всего, продолжит движение к уровню 73 руб./$1 - "Иволга Капитал"

Рубль в ближайшие дни, скорее всего, продолжит постепенное движение к уровню 73 руб./$1, говорится в комментарии генерального директора инвесткомпании "Иволга Капитал" Андрея Хохрина.

Рубль вызвал повышенное внимание участников рынка на минувшей неделе: нацвалюта опускалась до минимумов года по отношению к доллару (77 руб./$1). Эксперт полагает, что рубль пока защищен от их повторения.

"Падение рубля происходило на весьма драматичном фоне: обвал лиры, резкая просадка нефти, санкционные угрозы, рост доходностей ОФЗ. Тот, кто хотел продать рубли, получил отличное тому обоснование и продал. Локальная валютная паника состоялась, и рубль весьма быстро отыграл часть потерь. Видимо, продолжит отыгрывать их и в предстоящие дни, постепенно двигаясь внутри широкого диапазона 73-77 руб./$1 к нижней его границе", - отмечает Хохрин.

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