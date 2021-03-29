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29 марта 2021 года 12:08
Рост цен ОФЗ в начале текущей недели может продолжиться - "Уралсиб"
Рост цен ОФЗ в начале текущей недели может продолжиться, говорится в комментарии корпорации "Уралсиб". "Прошлая неделя началась для рынка ОФЗ крайне слабо. Так, в понедельник и вторник наблюдалось снижение котировок ОФЗ с фиксированным купоном, оно было настолько значительным, что Минфин был вынужден отменить аукционы по доразмещению госбумаг. Со среды же рынок развернулся, в пятницу рост продолжился. Отчасти поддержкой рынку стал рост нефтяных котировок, сорт Brent к завершению пятницы достиг уровня 64,5 долл./барр. В результате на среднем и дальнем участках суверенной кривой котировки ОФЗ вышли в плюс по итогам всей недели, короткий же отрезок немного снизился. Одновременно линкеры за пять рабочих дней показали существенное падение котировок, ОФЗ 52003 подешевели на 0,8% до 98,44%", - отмечает аналитик Ирина Лебедева. По итогам недели доходности индикативных выпусков ОФЗ оказались следующими: двухлетних ОФЗ 26211 - 5,6% (плюс 9 б.п.), трехлетних ОФЗ 25084 - 5,92% (плюс 2 б.п.), пятилетних ОФЗ 26229 - 6,59% (плюс 6 б.п.), семилетнего бенчмарка ОФЗ 26212 - 6,88% (минус 6 б.п.), десятилетних ОФЗ 26228 - 6,99% (минус 2 б.п.). Доходность двух самых длинных выпусков (ОФЗ 26233 с погашением в 2035 г. и ОФЗ 26230 с погашением в 2039 г.) сравнялась, составив 7,16%, это соответственно на 5 и 7 б.п. ниже, чем неделю назад. "Рост котировок на среднем и дальнем участках суверенной кривой привел к дальнейшему сокращению ее наклона, на отрезке 2-10 лет за неделю спред уменьшился на 11 б.п., до 139 пунктов. Аналогичное уменьшение было зафиксировано и на участке 2-15 лет. В начале недели рост котировок госбумаг может продолжиться, но мы сомневаемся в существовании значительного потенциала роста, планы ЦБ вернуться к нейтральной денежно-кредитной политике препятствуют снижению доходности. Тем не менее, мы полагаем, что у Минфина на этой неделе не будет препятствий для проведения аукционов", - заключает Лебедева. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ПРОГНОЗ
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