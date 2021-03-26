Котировки нефти ускорили рост на фоне опасений по поводу блокировки Суэцкого канала -BCS Express

Котировки нефти в пятницу ускорили рост на фоне опасений по поводу блокировки Суэцкого канала, говорится в комментарииBCS Express.

"Котировки Brent в данное торгуются около отметки $64,5/барр., прибавляя более 4%. Американская WTI превысила уровень $61, повышаясь на 4,5%. В результате нефть приблизилась к сильному сопротивлению, находящемуся на максимуме текущей недели ($65,12/барр. по Brent), который был установлен в понедельник. При этом в четверг наблюдалась обратная картина: активное снижение котировок, приведшее к потери около 4%", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Очередная волна роста нефтяных цен, по их мнению, спровоцирована закрытием Суэцкого канала из-за проблем с освобождением судна, которое ранее село на мель, заблокировав важную транспортную артерию. Она обеспечивает примерно 30% мирового объема контейнерных перевозок, около 12% всей мировой торговли, в том числе примерно 4,4% поставок нефти и продуктов ее переработки.

"Кроме того, поддержку всем сырьевым товарам оказывает слабость доллара, а также более сильные данные по экономике США и ЕС, выходящие в последние дни. Это увеличивает вероятность более быстрого восстановления экономики, что будет способствовать возвращению спроса на сырье", - отмечают аналитики BCS Express.

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