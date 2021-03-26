Слабость акций Норникеля, скорее всего, сохранится в краткосрочной перспективе - "Велес капитал"

Слабость акций "Норникеля", скорее всего, сохранится в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Акции "Норникеля" во второй половине февраля перешли к активному падению, оказавшись под давлением фундаментальных факторов в виде приостановки двух рудников. Теперь бумаги, перед обсуждением 29 марта дивидендного вопроса на совете директоров, расположены у минимумов с ноября прошлого года. Риски объявления о сокращении дивидендов указывают на возможность сохранения слабости бумаг в краткосрочной перспективе и движения в район среднесрочной поддержки 20 100 руб. в случае пессимистичного дивидендного сценария. Впоследствии, однако, перепроданность, близость важных технических значений и заложенность в котировки основных негативных факторов могут создать неплохие условия для восстановления бумаг с первыми целями 22 800 руб. и 23 700 руб.", - пишет аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

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