"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендует покупать акции Calavo Growers с целью $90 за штуку и стоп-лоссом на уровне $66.

"Calavo Growers - редкий случай, когда во время пандемии пострадал бизнес в секторе продуктов питания. Авокадо считается премиальным продуктом. Во время пандемии многие остались без работы и были вынуждены отказаться от его потребления", - отмечают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" .

По их мнению, причинами ожидаемого роста бумаг компании являются:

- Потребление авокадо в США растёт на 5% в год. Calavo Growers выращивает авокадо в Калифорнии и Мексике - максимально близко к конечным потребителям. Это даёт наилучшие возможности для сохранения лидирующих позиций и расширения производства.

- Успешная вакцинация в США. Меньшее количество заболеваний приведет к открытию ресторанов в крупных городах, где компания продаёт наиболее маржинальные продукты.

- Потребление авокадо вырастет с ростом занятости. Отмена карантинных ограничений в США и нормализации экономической активности приведут к росту потребления авокадо.

- Увеличение поставок авокадо из Мексики. Смягчение карантинных ограничений позволит компании увеличить поставки авокадо из Мексики, которые более рентабельны, чем выращенные в США.

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