Цена нефти летом может достичь $80/барр. - BCS Express

Цена нефти летом может достичь $80 за баррель Brent, отмечается в комментарии аналитика BCS Express Виталия Громадина.

"Котировки нефти за последнюю неделю упали более чем на 10% на опасениях третьей волны эпидемии из Европы. После постоянного роста с ноября прошлого года (+35% только с начала года) столь резкое снижение вызвало опасения в перегретости цен на нефть. Есть мнение, что цена в зимние месяцы росла впереди фундаментального восстановления рынка. На наш взгляд, сохраняющиеся локдауны в Европе - последнее препятствие для Brent превысить отметку в $70 за баррель. При этом резкое падение 18 марта является подтверждением правильности осторожной политики Саудовской Аравии, министр энергетики которой на последней встрече заявил, что поверит в восстановление рынка после эпидемии только, когда сам его увидит", - отмечает Громадин.

Эксперт не видит перегретости спекулятивных позиций во фьючерсах, и альтернативные источники данных, как спутники и платежи на заправках, показывают возвращение запасов в мире и спроса на бензин в США к уровню до пандемии. В прошлый понедельник главы американских авиакомпаний на конференции также высказывали позитивный взгляд на текущую динамику восстановления спроса.

По мнению аналитика инвесткомпании, тот факт, что объявленный уровень капитальной программы на 2021г национальной нефтяной компанией Саудовской Аравией заметно меньше предыдущих прогнозов менеджмента ($35 млрд по сравнению с $40-45 млрд), может являться сигналом сохранения рассудительной осторожной политики королевства относительно возвращения ранее сокращенной добычи.

"Саудовская Аравия продолжает дополнительно к соглашению в рамках ОПЕК+ добровольно сокращать добычу на 1 млн барр. в сутки в апреле. Также выплаты Saudi Aramco обещанных дивидендов в $75 млрд за прошлый год в рамках обещаний инвесторам на первичном размещении ($75 млрд в год в ближайшие 5 лет) может выглядеть сигналом сохранения планов по размещению акций Aramco на международной бирже в обозримом будущем. Для выплаты дивидендов компании пришлось залезть в долги", - указывает Громадин.

Аналитик BCS Express сохраняет позитивный взгляд на перспективы нефтяного рынка, являющегося одним из основных бенефициаров восстановления экономики в 2021г. По его мнению, прогнозная средняя цена для Brent на 2021г выглядит наиболее вероятной на уровне $65 за баррель с потенциальным ростом летом до $80 за баррель. Основными рисками для цен на нефть выглядят продолжение карантинов из-за новых сбоев в вакцинации и объявление изменений в стратегии американских сланцевых добытчиков по итогам сезона отчетности за 1К21 в конце апреля - начале мая, подчеркивает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.