Наиболее вероятно постепенное снижение курса к к 75 руб./$1 в среднесрочной перспективе - Банк "Санкт-Петербург"

Наиболее вероятно постепенное снижение курса к к 75 руб./$1 в среднесрочной перспективе, и снижение санкционной премии может ускорить этот процесс, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курсы валют EM в пятницу двигаются разнонаправленно, курс доллар/рубль снижается на 0,4%. Неопределенность, связанная с санкциями, продолжает давить на российские активы, но в отсутствие новостей рубль осторожно восстанавливает позиции. При этом сообщения о координации США и ЕС в рамках ограничительных действий против РФ снижают, на наш взгляд, вероятность жестких санкций - ЕС менее склонны к существенным экономическим ограничениям, чем США. Из крупных налоговых выплат, способных поддержать рубль, остаются налог на прибыль и НДД, который постепенно будет замещать НДПИ. Спрос экспортеров на рубль в преддверии платежей в понедельник немного поддержит курс. Мы продолжаем ждать постепенное снижения курса к 75 руб./$1 в среднесрочной перспективе, при этом снижение санкционной премии может ускорить этот процесс", - отмечают аналитики банка.

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