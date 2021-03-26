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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Покупки акций золотодобывающих компаний РФ должны быть осторожными - "Велес Капитал"
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26 марта 2021 года 13:57

Покупки акций золотодобывающих компаний РФ должны быть осторожными - "Велес Капитал"

Покупки акций золотодобывающих компаний РФ на среднесрочную перспективу стоит совершать с осторожностью, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Котировки акций российских золотодобывающих компаний, как и цены на само золото, расположены у важных среднесрочных и долгосрочных поддержек, преодоление которых может ускорить падение. В то же время у текущих уровней при восстановлении цен на золото есть неплохая возможность купить бумаги. Стоит, однако, учитывать, что потенциал повышения акций до закрепления золота выше $1825 за тройскую унцию может оказаться ограниченным, а рост носить краткосрочный характер. К среднесрочным покупкам все еще нужно подходить с осторожностью - наращивать их при благоприятных фундаментальных сигналах стоит при подходе золота к ключевым поддержкам ($1700, $1600 и $1500 за тройскую унцию)", - указывает эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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