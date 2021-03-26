Рубль будет торговаться, вероятно, в диапазоне 75-76 руб./$1 на следующей неделе - УБРиР

Курс рубля к доллару на следующей неделе будет торговаться, вероятно, в диапазоне 75-76 руб./$1, курс евро - в диапазоне 89-90 руб./EUR1, говорится в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).

"В середине текущей недели курс доллара немного подрос, но уже к пятнице ситуация стабилизировалась и доллар опустился до уровня в 75,7 руб./$1. Евро к доллару также снизилось и находится на уровне 1,178. На следующей неделе оптимизму прогнозу добавляет возможность продажи валюты для налоговых платежей. Курс рубля к доллару ожидается в диапазоне 75-76 руб./$1, курс евро - 89-90 руб./EUR1", - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

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