Вероятно снижение евро в перспективе нескольких недель - Росбанк

Вероятно дальнейшее снижение курса евро к доллару в перспективе нескольких недель, сообщается в комментарии Росбанка.

"Пара евро/доллар опустилась ниже 1,18. Поддержка на уровне 200-дневного среднего (1,177) оказалось "легкой добычей" для участников рынка. По этой причине не стоит исключать попыток дальнейшей игры на понижение в ближайшие недели", - пишут аналитики банка.

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