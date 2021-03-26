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26 марта 2021 года 11:05
Возможно укрепление курса рубля в ближайшие сессии - "Локо-Инвест"
Возможно укрепление курса рубля к доллару в ближайшие сессии при отсутствии новых негативных драйверов, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. "Анонса всеми ожидаемых санкций от США все нет, что, с нашей точки зрения, объяснимо: санкционная неопределенность сама по себе влияет на инвесторов. Если же новостей в ближайшие дни так и не последует, то держатели спекулятивных "шортов" в рубле могут начать закрывать позиции, и рубль продолжит медленно восстанавливаться. Финальные плановые выплаты в понедельник по налогу на прибыль позволяют еще рассчитывать на поддержку рубля в ближайшие дни. В пятницу, вероятно, рынок будет осваиваться в диапазоне 75-76 руб./$1, технически важные уровни находятся ближе к 74,40-74,80 руб./$1, куда при отсутствии негатива курс может уйти уже на следующей неделе", - отмечает эксперт в комментарии инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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