Возможен подъем котировок нефти к уровню $66/барр. в ближайшие дни - "Велес Капитал"

Возможен подъем котировок нефти марки Brent к уровню $66 за баррель в ближайшие торговые сессии, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром в пятницу прибавляют примерно 1,5%. Цены остаются выше важных краткосрочных уровней в $61 и $57,50 за баррель соответственно, что по-прежнему позволяет рассчитывать на развитие отскока в район $66 и $62,50 за баррель (средние полосы Боллинджера) в ближайшие сессии. Волатильность на рынке при этом растет, а эксперты предупреждают о возможном сохранении текущей ситуации в Суэцком канале еще на протяжении нескольких недель. С фундаментальной точки зрения, блокировка Суэцкого канала краткосрочно позитивна для котировок, как и возможное сохранение ограничений по нефтедобыче ОПЕК+ на очередном заседании мониторингового комитета", - пишет аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.

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