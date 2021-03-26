Котировки акций En+, скорее всего, покажут динамику хуже рынка в ближайшее время - ПСБ

Котировки акций En+, скорее всего, покажут динамику хуже рынка в ближайшее время, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Отчетность En+ за 2020 год и новость про дивиденды (Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2020 год) вызвали негативную реакцию в котировках акций компании. Отказ от выплаты дивидендов компания обуславливает тяжёлой ситуацией с коронавирусом и ее негативным влиянием на бизнес. По планам возврат к дивидендным выплатам может быть осуществлен по итогам первого полугодия 2021 года. Мы считаем, что котировки акций En+ в ближайшее время будут хуже рынка", - указывают эксперты ПСБ.

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