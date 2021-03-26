Возможно укрепление рубля до уровня 75 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 75 руб./$1 в течение торговой сессии в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"На утренней сессии в пятницу на фоне попыток восстановления в ценах на нефть и укрепления ведущих валют развивающихся стран рубль смог вырасти относительно основных мировых валют, в результате чего пара доллар/рубль отступила ниже 76 руб./$1. В ходе торгов национальная валюта может предпринять попытку продолжения восстановления от локальных минимумов, что поспособствует отступлению доллара к нижней границе диапазона 75-77,5 руб./$1", - указывает эксперт ПСБ.

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