Риски ослабления рубля до 78 руб./$1 пока остались - "Алор Брокер"

Риски ослабления курса рубля к доллару до уровня 78 руб./$1 пока остались, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Рубль вновь перешел в наступление в пятницу утром, в паре с долларом уйдя под отметку 76 руб./$1. Но пока это стоит рассматривать как закрытие длинных позиций по паре спекулянтами. Риски новой девальвации российской валюты с уходом в район следующего сопротивления 78 руб./$1 никуда не делись", - указывает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

Отчасти рубль получает поддержку со стороны ОФЗ, в ценах которых также наметился отскок, отмечает эксперт. "Но и это не есть слом нисходящего тренда. В течение текущего года мы неоднократно видели, как попытки откупить подешевевшие обязательства Минфина РФ сменялись лишь более сильными продажами", - пишет он.

Основная угроза для всех активов сейчас исходит от доллара, который продолжает укрепляться, указывает Антонов. Скорее всего, это тенденция будет наблюдаться и дальше, полагает аналитик "Алор Брокер". "Третья волна" коронавируса нанесла еще один удар по экономике еврозоны, обойдя стороной США. Вследствие этого, инвестиции в долларовые активы выглядят предпочтительнее, обращает внимание эксперт инвесткомпании.

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