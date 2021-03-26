.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Риски ослабления рубля до 78 руб./$1 пока остались - "Алор Брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
26 марта 2021 года 09:22
Риски ослабления рубля до 78 руб./$1 пока остались - "Алор Брокер"
Риски ослабления курса рубля к доллару до уровня 78 руб./$1 пока остались, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер". "Рубль вновь перешел в наступление в пятницу утром, в паре с долларом уйдя под отметку 76 руб./$1. Но пока это стоит рассматривать как закрытие длинных позиций по паре спекулянтами. Риски новой девальвации российской валюты с уходом в район следующего сопротивления 78 руб./$1 никуда не делись", - указывает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов. Отчасти рубль получает поддержку со стороны ОФЗ, в ценах которых также наметился отскок, отмечает эксперт. "Но и это не есть слом нисходящего тренда. В течение текущего года мы неоднократно видели, как попытки откупить подешевевшие обязательства Минфина РФ сменялись лишь более сильными продажами", - пишет он. Основная угроза для всех активов сейчас исходит от доллара, который продолжает укрепляться, указывает Антонов. Скорее всего, это тенденция будет наблюдаться и дальше, полагает аналитик "Алор Брокер". "Третья волна" коронавируса нанесла еще один удар по экономике еврозоны, обойдя стороной США. Вследствие этого, инвестиции в долларовые активы выглядят предпочтительнее, обращает внимание эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
26 марта 2021 года 09:46
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут отчётность компаний и макростатистика: - "ФСК ЕЭС" и "Россети" опубликуют финансовую отчётность; - В США выйдут статистика по доходам и расходам населения, а также данные по... читать дальше
.26 марта 2021 года 09:39
Вероятен рост индекса Мосбиржи в начале торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Учитывая внешний фон, утром пятницы ожидаем активизации покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи отыграть часть снижения предыдущего дня и выйти в район 3460 пунктов.... читать дальше
.26 марта 2021 года 09:34
Индекс Мосбиржи, скорее всего, откроет торговую сессию в пятницу подъемом на 0,2-0,6%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3445-3460 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него... читать дальше
.26 марта 2021 года 09:30
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств АТР повышаются на торгах в пятницу. Цены на нефть эталонных марок в пятницу повышаются. читать дальше
.26 марта 2021 года 09:11
Волатильность на нефтяном рынке может остаться повышенной в краткосрочной перспективе, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "Фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу утром торгуются около $62,3 за баррель, прибавляя 0,6% к уровням закрытия предыдущего дня. Краткосрочно волатильность на... читать дальше
.26 марта 2021 года 09:00
Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 3400-3520 пунктов в ближайшие сессии, говорится в комментарии BCS Express. "История с потенциальными санкциями никак не развивается. Чем дольше продолжается этот период, тем меньше должна становиться риск-премия. При прочих равных на следующей... читать дальше
.25 марта 2021 года 19:03
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Аэрофлота" с целью 88 руб. за штуку, говорится в комментарии аналитика банка Владимира Соловьева. Заместитель министра финансов РФ А. Моисеев во вторник заявил, что Минфин рассматривает новые варианты стабилизации финансового... читать дальше
.25 марта 2021 года 18:49
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) позитивно оценили финансовые результаты девелоперов РФ по итогам 2020г, говорится в комментарии банка. "Группа компаний ПИК" представила сильный отчет по итогам 2020г, продемонстрировав рост основных финансовых показателей на фоне увеличения спроса и цен на... читать дальше
.25 марта 2021 года 18:27
Акции Qualcomm Inc. обладают потенциалом для роста в долгосрочной перспективе, и текущее их снижение можно использовать для покупок, отмечается в комментарии BCS Express. "Основным драйвером роста в будущем станет развитие технологий 5G - Qualcomm является ведущим игроком на рынке мобильных чипов,... читать дальше
.25 марта 2021 года 17:56
Потенциал роста котировок акций Walt Disney Co. составляет около 12% на горизонте года, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Котировки акций Disney на последних трех сессиях дешевели, потеряв суммарно около 5%. Бумаги попали в просадку вместе с широким рынком,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.