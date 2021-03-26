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26 марта 2021 года 09:11
Волатильность нефтяного рынка останется повышенной в краткосрочной перспективе - BCS Express
Волатильность на нефтяном рынке может остаться повышенной в краткосрочной перспективе, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "Фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу утром торгуются около $62,3 за баррель, прибавляя 0,6% к уровням закрытия предыдущего дня. Краткосрочно волатильность на рынке может оставаться повышенной. В то же время выраженной направленной динамики не ожидается, котировки фьючерсов могут оставаться в широком диапазоне $60-65 за баррель", - отмечает аналитик. Перебои с поставками нефти из-за ситуации в Суэцком канале чреваты срывом сроков, снижением загрузки отдельных НПЗ, пересмотром договоров с поставщиками, требованиями о возмещении к страховым компаниям и другими проблемами. Цены на нефть могут поддерживаться за счет точечного дефицита в отдельных регионах, хотя по большей части реакция глобальных бенчмарков может быть обусловлена спекулятивными настроениями на фьючерсном рынке, указывает Галактионов. Фактическое влияние на нефтяные цены будет зависеть от сроков блокировки морского пути, а также от других рыночных факторов, которые сейчас находятся в фокусе внимания, отмечает он. Ключевыми темами на рынке на следующей неделе будут оставаться риски на стороне спроса из-за третьей волны COVID-19 в Европе, а также политика альянса ОПЕК+, который встретится 1 апреля для утверждения майских квот на добычу, констатирует эксперт BCS Express. Ранее страны альянса отказались от идеи увеличения производства в апреле и сохранили действующие квоты. Судя по рыночному сентименту и динамике цен, обращает внимание аналитик инвесткомпании, нефтепроизводители могут и в этот раз сохранить добычу на прежнем уровне. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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