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26 марта 2021 года 09:00
Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 3400-3520п в ближайшие сессии - BCS Express
Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 3400-3520 пунктов в ближайшие сессии, говорится в комментарии BCS Express. "История с потенциальными санкциями никак не развивается. Чем дольше продолжается этот период, тем меньше должна становиться риск-премия. При прочих равных на следующей неделе наш рынок может перестать отставать от других развивающихся площадок, - пишет эксперт инвесткомпании Василий Карпунин. - По индексу Мосбиржи мы все еще находимся выше трендовой поддержки, расположенной около 3400-3410 пунктов. После вечернего отскока в четверг риски падения ниже этого ключевого рубежа в пятницу выглядят невысокими. По-прежнему остается актуальным сценарий боковой консолидации, границы торгового диапазона расположены на 3400-3520 пунктах. Если отбросить фактор геополитики, то в ближайшие сессии индекс останется в пределах этого коридора". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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