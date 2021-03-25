Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Аэрофлота" с целью 88 руб. за штуку, говорится в комментарии аналитика банка Владимира Соловьева.

Заместитель министра финансов РФ А. Моисеев во вторник заявил, что Минфин рассматривает новые варианты стабилизации финансового положения "Аэрофлота" при сохранении ограничений на международные авиаперевозки, отмечают эксперты ПСБ.

"В октябре 2020г компания уже привлекла денежные средства в размере 80 млрд руб. через SPO. Большая часть средств (50 млрд руб.) была привлечена от государства, в результате чего его доля увеличилась с 51% до 57%. Однако проводить повторное SPO в ближайшее время Минфин не готов. По нашему мнению, "Аэрофлот" имеет несколько запасных вариантов для привлечения средств: размещение на открытом рынке доли в а/к Победа, получение кредитов под государственные гарантии и выпуск бессрочных облигаций", - указывают аналитики банка.

По их мнению, одним из вариантов привлечения средств является первичное размещение до 25% акций а/к Победа, которая уже частично восстановила докризисные уровни перевозок и является операционно-эффективной. При оценке компании в 1 млрд долл., стоимость пакета 25% акций может составить 250 млн долл. (19 млрд руб.). Тем не менее, сейчас сложно оценить справедливую стоимость компании из-за невозможности определить перспективы роста, поэтому компания, скорее, не будет пользоваться данным вариантом, считают эксперты ПСБ.

Они также отмечают, что "Аэрофлот" включен в перечень системообразующих компаний и может рассчитывать на дополнительные меры поддержки государства. Поэтому привлечение заемных средств с помощью государственных гарантий в случае недостатка ликвидности является вполне вероятным вариантом. Также возможным источником финансирования для компании является размещение бессрочных облигаций, как это сделали ранее РЖД. Их размещение позволит стабилизировать денежные потоки компании в краткосрочной перспективе и не приведет к росту долговой нагрузки.

""Аэрофлот" на данный момент обладает необходимой ликвидностью (94 млрд руб. на конец 2020г), которой должно хватить, как минимум, до конца 2021г. Поэтому говорить о необходимости привлечения новых средств преждевременно. Мы ожидаем начала восстановления международных авиаперевозок осенью этого года, что позволит компании снизить убытки. Подтверждаем рекомендацию "покупать" с целевой ценой 88 руб. за акцию", - резюмируют аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.