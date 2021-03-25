ПСБ позитивно оценивает финансовые результаты девелоперов РФ по итогам 2020г

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) позитивно оценили финансовые результаты девелоперов РФ по итогам 2020г, говорится в комментарии банка.

"Группа компаний ПИК" представила сильный отчет по итогам 2020г, продемонстрировав рост основных финансовых показателей на фоне увеличения спроса и цен на недвижимость, а также использования технологий онлайн-продаж. Выручка за отчетный период составила 380,2 млрд руб. (+35,5% г/г), EBITDA - 112,0 млрд руб. (+67,1% г/г), чистая прибыль - 86,5 млрд руб. (+91,7%). Рост выручки произошел на фоне увеличения продаж недвижимости, отмечается в комментарии ПСБ.

"Группа ЛСР" также представила сильный финансовый отчет за прошлый год. Выручка за отчетный период составила 118,1 млрд руб. (+6,9% г/г), EBITDA - 27,4 млрд руб. (+30,1% г/г), чистая прибыль - 12,0 млрд руб. (+61,0%). Рост выручки произошел на фоне увеличения средней цены реализации.

Группа "Эталон" по итогам 2020г продемонстрировала снижение выручки, однако улучшила рентабельность. Выручка за отчетный период составила 78,7 млрд руб. (-6,7% г/г), EBITDA - 12,6 млрд руб. (+48,3% г/г), чистая прибыль - 2,0 млрд руб. (рост в 10,9 раз). Снижение выручки за прошлый год в компании обусловлено введёнными в Москве ограничениями на строительство в связи с коронавирусом, подчеркивают аналитики ПСБ. Вместе с тем "Эталон" продемонстрировал увеличение рентабельности бизнеса на фоне роста средней цены реализации недвижимости на 21%, а также контроля издержек.

"Можно заключить, что российские публичные девелоперы фокусировались на рентабельности, повышая цены на недвижимость, что позволило им увеличить прибыль. Мы высоко оцениваем результаты в секторе, отмечая, что они во многом были обусловлены высоким спросом на недвижимость и благоприятной ценовой конъюнктурой вследствие действия государственной программы льготного ипотечного кредитования под 6,5%. На наш взгляд, действие льготной госпрограммы до 1 июля 2021 года, а также ее вероятное продление в отдельных регионах и после этого срока позитивно отразится на строительном секторе и финансовых результатах девелоперов в текущем году", - пишут аналитики ПСБ.

В секторе они отдают предпочтение акциям "Группы ПИК", отмечая уверенные позиции компании в Московском регионе, планы по развитию бизнеса в других регионах, технологичность процесса онлайн-продаж, а также сильные операционные и финансовые показатели.

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