Акции Qualcomm обладают потенциалом для роста в долгосрочной перспективе - BCS Express

Акции Qualcomm Inc. обладают потенциалом для роста в долгосрочной перспективе, и текущее их снижение можно использовать для покупок, отмечается в комментарии BCS Express.

"Основным драйвером роста в будущем станет развитие технологий 5G - Qualcomm является ведущим игроком на рынке мобильных чипов, - пишут аналитики инвесткомпании. - Ожидается, что рынок 5G будет развиваться очень быстро, на нем положительно сказался выход нового iPhone и вовлечение крупных сотовых операторов. Более того, пандемия ускорила внедрение IoT (Интернет вещей). Этот рынок, как ожидается, к 2024г будет лидером по поставкам сотовых модулей. А Qualcomm за то же время может занять около половины всех поставок в этом сегменте. Это сильный долгосрочный драйвер".

Еще одной перспективной историей, на взгляд экспертов, является развитие технологии автопилота в транспортных средствах. В январе этого года Qualcomm анонсировала новый автомобильный чип Snapdragon Automotive Cockpit, и затем сообщила об их поставке General Motors. Используя текущий дефицит автомобильных чипов, Qualcomm вполне способна увеличить свое присутствие на рынке.

Росту компании также способствует недавнее приобретение компании Nuvia, которое улучшит технологии различных процессоров и способствует развитию собственной ARM-архитектуры.

"Бумаги в целом выглядят привлекательными после длительной распродажи. Долгосрочные позитивные ожидания строятся на лидирующей позиции на рынке 5G и сохранении отношений с Apple и Huawei. Более того, компания работает в сегментах, которые только развиваются и имеют огромный потенциал. А приобретение Nuvia лишь способствует удержанию лидерства. Компания с 2003г выплачивает дивиденды, которые постоянно увеличиваются. С конца 2015г наблюдается практика квартальных выплат, а недавно Qualcomm сообщила об увеличении выплат на 5%. В год компания будет выплачивать $2,72 или $0,68 в квартал.Qualcomm является долгосрочной историей. Текущее снижение можно использовать как хорошие уровни для входа. Учитывая перспективы, на горизонте года котировки могут восстановиться и достичь $170", - заключают эксперты.

Qualcomm - американская компания, крупнейший поставщик комплектующих для мобильных устройств связи.

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