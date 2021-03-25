"Финам" рекомендует покупать акции Bayer с прогнозной ценой 72,16 евро

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Bayer с прогнозной ценой 72,16 евро за штуку, что предполагает потенциал роста котировок на 33,27% от текущего уровня в перспективе 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.

Такой вывод обусловлен главным образом значительной недооценкой компании относительно конкурентов, отмечает эксперт Артемий Шамшуков.

Среди позитивных факторов для покупки акций аналитик отмечает следующие:

- Компания вкладывает существенный процент выручки в НИОКР и инновационное развитие. Одобрения FDA и европейских регуляторов ожидает целый ряд перспективных препаратов Bayer.

- Любая стратегия развития компании подразумевает бережное отношение к природе и социальную справедливость. Bayer следует тенденциям "зеленой" экономики будущего.

- Глобальный характер компании вкупе с достаточно большим количеством препаратов и товаров, которые производит и продает Bayer, подразумевают значительную степень диверсификации доходов компании.

Отмечает при этом Шамшуков и основные риски:

- Высокая закредитованность;

- Выплата штрафов;

- Потенциальные регуляторные риски.

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