"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Citigroup с целью $90

Финам" открыл торговую идею "покупать акции Citigroup Inc. с целью $90 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28%, стоп-приказ: $68, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"В целом можно сказать, что Citigroup вполне неплохо пережил кризисный 2020 год. Благодаря накопленному до кризиса значительному запасу прочности, а также устойчивой и диверсифицированной бизнес-модели, банку удалось сохранить выручку на уровне предыдущего года, несмотря на сильнейшие экономические потрясения, вызнанные пандемией коронавируса. Текущий год для банка может стать одним из удачных, компания вернет не потраченные резервы за прошлый год, что благоприятно отразится на прибыли компании. Помимо этого, компания планирует объявить buyback во 2 квартале 2021 года, что поддержит цену акций", - пишут эксперты "Финама"

Аналитики инвесткомпании также отмечают, что банковский сектор начинает закладывать восстановление экономики и переоценку по чистой марже за счет ужесточения монетарной политики.

"С технической точки зрения, бумага показывает признаки выхода из бокового среднесрочного тренда и подошла вплотную к сильному уровню поддержки. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью $90. При покупке на 30% и выставлением стоп-заявки на уровне $68 риск на портфель составит 0,90%", - указывают в "Финаме".

Citigroup Inc. - один из крупнейших в мире финансовых конгломератов, в настоящее время оказывает полный спектр финансовых услуг, включая розничный и корпоративный банкинг, инвестбанкинг, брокерские услуги, услуги по управлению активами и др.

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