Котировки акций "Детского мира" еще могут вернуться к снижению - "Велес Капитал"

Котировки акций "Детского мира" могут вернуться к снижению при неспособности закрепиться выше 139 рублей, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Акции "Детского мира" проверяют на прочность важное краткосрочное и среднесрочное сопротивление на уровне 139 рублей (средняя полоса Боллинджера дневного и недельного графика), при закреплении выше которого с высокой долей вероятности направятся в район мартовских и февральских пиков (145-147 рублей). ADX также указывает на возможную смену тренда, но все же торопиться с открытием позиций покупателям не стоит. Объемы торгов пока невысоки, а при неспособности закрепиться выше 139 рублей бумаги еще могут вернуться к нисходящему движению", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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